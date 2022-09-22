كن حذرًا.. أين يمكن أن "يختبئ" الملح في طعامك؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ربما سمعت بالمثل الشائع "كل شيء زاد عن حدّه.. انقلب ضدّه".. وهناك الكثير من الأشخاص الذين لا يستطيعون الجلوس على مائدة الطعام بلا أن تكون المملحة موجودة.

ولكن، ما لا يعلمه غالبية الأشخاص أن الملح قد يكون مختبئًا في الطعام أيضًا.

ونشرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، مجموعة من الأطعمة التي قد تحتوي على نسبة عالية من الملح.

ما أبرزها؟

اللحوم المصنعة

الجبنة

الصلصات والمرق

الخبز

الوجبات المجمّدة

المعلّبات

المخلّلات

وقد يوحي الملح الطبيعي بأنه أقل ضررًا من الملح المكرّر، ولكن ذلك مجرّد شائعة، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لوزارة الصحة العُمانية بتغريدة على "تويتر".

وأكّدت التغريدة احتواء النوعين على كميّات مماثلة من الصوديوم، ويُنصح بالحد من استخدامهما.

لذلك، لماذا لا تفكر باستبدال الملح بمنتجات أكثر صحية في مطبخك؟

ونشرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بعض الاقتراحات المفيدة للصحة.

وتُعد الأعشاب الطبيعية والمجففة من بين الحلول التي يمكن اللجوء إليها لإضافة نكهة لطعامك، من دون الحاجة لاستخدام الملح.

ومن بين هذه الأعشاب، يمكنك استخدام الريحان، وإكليل الجبل، والزعتر، وورق الغار، والنعناع، والبقدونس، وغيرها.

وهناك أيضًا العديد من البدائل الأخرى التي يمكن استخدامها في طعامك، مثل التوابل، والثوم، والفلفل الأسود، وعصير الليمون، والقرفة، والخل.

وتنصح وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بالابتعاد عن المنتجات عالية الملح، مثل مكعبات مرق الدجاج، والأجبان، ورقائق الباطاطس، والمايونيز، والمخللات، واللحوم المصنعة.

وبالنسبة إلى المنتجات معتدلة الملح، فإنها تتضمن حبوب الفطور، والحساء الجاهز، والخبز، والمعجنات.

وأخيرًا، تُعد الخضار، والفاكهة، والزبادي، والبيض، من بين المنتجات قليلة الملح.