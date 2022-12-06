ما أهم ما يجب الحذر منه لدى تناول الأطعمة الشتوية خلال البرد؟

نشر الثلاثاء ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2022

10 أشياء يمكنك القيام بها للتخلص من الضغوط و"كآبة" الشتاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يجلب فصل الشتاء المُنتظر عودة التجمعات الخارجية مع الأهل، والأصدقاء، إضافةً إلى فرصة الاستمتاع بالمأكولات الشتوية الشهية التي تزداد لذتها في هذه الفترة.

وتشمل الوجبات الشعبية التي تزين موائد المملكة العربية السعودية شتاءً خلال وجبتي الغداء والعشاء التمن، وهو نوع من أنواع الأرز، مع اللحم، والخضار، وخاصةً القرع، بالإضافة إلى الجريشة، والهريسة، والمطازيز، وغيرها، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتتوفّر وجبة الحنيني لوقت الفطور، وتتكوّن من دقيق البر، وأفخر أنواع التمور، مع السمن البري، والثريد، والرغفان، والمقشوش، والعصيدة، والقشدة.

ووفقًا لما أشارت إليه "واس"، يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تناول هذه المأكولات الشعبية في فترة الشتاء لأن الجسم يميل نحو الأطعمة الساخنة التي تمنحه الدفء، والنشاط، والطاقة بشكلٍ أكبر.

ولكن ينعكس الإفراط في استهلاكها بشكلٍ سلبي على صحتك، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لهيئة الغذاء والدواء السعودية في مقطع فيديو على "تويتر".

ويصف البعض الأكلات الشعبية، التي يتم تناولها بكثرة في هذا الموسم، بالصحية، نظرًا لأنها تحتوي على دقيق البر، والتمر.

ويرى البعض أنها بمثابة علاج للبرد لما تتضمنه من كميات عالية من السكر والدهون، والتي تُساعد الجسم على توليد الحرارة.

ولكن، سلّطت الهيئة الضوء على أثر تلك المكونات على صحة الإنسان، وخاصة السكر والدهون، معتبرة أنه يجب أن تكون الطاقة المأخوذة من الأطعمة تعادل الطاقة المُستهلكة، ولافتة إلى ضرورة ممارسة بعض الأنشطة البدنية الخفيفة للحفاظ على الصحة.