هذه التمارين الهوائية ستحسن من صحة قلبك ورئتيك.. هل تمارسها؟

نشر الأحد ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، أن التمارين الهوائية تحسن من صحة قلبك ورئتيك وتحميك من أمراض القلب والشرايين وتنشط دورتك الدموية.. فما أبرزها؟

القفز على الحبل

الركض أو الهرولة

زومبا

التجديف

ركوب الدراجة الهوائية

السباحة

وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، عبر موقعها الرسمي، مدة النشاط البدني التي يحتاجها البالغون عادة.

القيام ببعض التمارين الرياضية أفضل من لا شيء

ربما تعتقد أن ممارسة النشاط البدني لـ150 دقيقة أسبوعيًا وقت كثير، لكنها ليست كذلك.

في الواقع، يمكنك تخصيص 30 دقيقة يوميًا لمدة 5 أيام في الأسبوع، كما تستطيع أيضًا توزيع تمارينك الرياضية خلال الأسبوع، حتى لا تضطر للقيام بها كلها مرة واحدة.

ويمكنك حتى تقسيمها إلى فترات أقل من الوقت خلال اليوم.

تحرك أكثر واجلس أقل

يجب أن يتحرك البالغون أكثر ويجلسوا لفترات أقل خلال اليوم. وبالتالي، ستعود عليهم بالكثير من الفوائد الصحية، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

توصيات بشأن النشاط البدني للبالغين

ممارسة المشي السريع لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا، أي 30 دقيقة يوميًا لمدة 5 أيام في الأسبوع.

الركض أو الجري لمدة 75 دقيقة أسبوعيًا، أي حوالي ساعة و15 دقيقة.

مزيج من الركض والمشي لمدة يومين أو أكثر في الأسبوع.

ومن المهم أيضًا ممارسة بعض الأنشطة لتقوية العضلات مرتين أو أكثر في الأسبوع، بحيث تعمل جميع العضلات الرئيسية، مثل الساقين، والوركين، والظهر، والبطن، والصدر، والكتفين، والذراعين.