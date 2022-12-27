إليك طريقة الشواء الأسلم صحيًا والأكثر متعة خلال فصل الشتاء

نشر الثلاثاء ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر الشتاء الفصل المثالي للاستمتاع بموسم رحلات الشواء، حيث يُشجّعك الطقس الجميل على التوجّه إلى الحدائق أو الصحراء.

وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أنّ هناك بعض النصائح الأساسية التي ينبغي اتّباعها عند الشواء، حفاظًا على سلامة غذائك.

ما أبرز هذه النصائح؟

عند نقل الطعام من مكان لآخر يجب أن يُحفظ مبرّدًا، للحد من نمو البكتيريا

وضع اللحوم المطبوخة جيدًا على طرف شبك الشواية، مع الانتباه لعدم وضعها مباشرة فوق الفحم المشتعل حتى لا تتعرّض للاحتراق

تقديم الطعام بأطباق نظيفة عند رفعه من الشواية

تسييح اللحوم المراد شواءها مجمدة قبل الشواء لضمان نضج جميع أجزائها

عدم ترك الأغذية في الجو العادي لأكثر من ساعتين، للحد من عدم نموّ البكتيريا

ويتشجع المرء لقضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق مع الأحباء مع حلول موسم الشتاء، والأجواء الباردة.

وكان الحساب الرسمي لمدينة الملك سعود الطبية عبر "تويتر"، شارك نصائح لقضاء "كشتة" صحية.

وتعني كلمة "كشتة" نزهة برية باللهجة السعودية.

إليك 9 نصائح للاستمتاع بـ"كشتة" صحية: