قد تُصاب به في فصل الشتاء.. إليك علامات الجفاف التي يجب الحذر منها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يمكن للأشخاص أن يُصابوا بالجفاف في فصل الشّتاء أيضًا، وليس بسبب الحرارة الشّديدة خلال فصل الصّيف فقط.
وأوصت وزارة الصحة السعودية من خلال تغريدة على "تويتر" بضرورة أن يحمي الأشخاص نفسهم من الجفاف خلال فصل الشتاء عبر شرب كميّة كافية من الماء، بمقدار لا يقل عن لترين يوميًا، وإضافة السّوائل إلى وجبات الطّعام.
ما هي علامات الجفاف عند الكبار والصغار؟
- الشّعور بالعطش
- الدوّار أو الدّوخة
- الشعور بالتّعب
- جفاف الفم، والشفتين، والعينين
- التبوّل أقل من 4 مرّات خلال اليوم
- تمتّع البول بلون أصفر داكن، ورائحة قويّة
ولا يُفيد شرب الماء في تجنّب الجفاف فقط، إذ أظهرت دراسة جديدة أن ترطيب الجسم بكميّة كافية من الماء مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض مزمنة، أو الوفاة مبكرًا، والتقدم في العمر بيولوجيًا.
وإذا أردت زيادة كميّة الماء من خلال الطّعام الذي تتناوله، فإليك قائمة ببعض الأطعمة التي ستساعدك في ذلك.
- الخيار: يحتوى على الماء بنسبة 96.7%
- الخس: يحتوى على الماء بنسبة 95.6%
- الكرفس: يحتوى على الماء بنسبة 95.4%
- الفجل: يحتوى على الماء بنسبة 95.3%
- الطماطم: يحتوى على الماء بنسبة 94.5%
- البطيخ: يحتوى على الماء بنسبة 91.5%
- الفراولة: يحتوى على الماء بنسبة 91%
- الشمام: يحتوى على الماء بنسبة 90.2%