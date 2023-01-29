قد تُصاب به في فصل الشتاء.. إليك علامات الجفاف التي يجب الحذر منها

نشر الأحد ، 29 يناير / كانون الثاني 2023

ماذا يفعل الماء لجسمنا.. وكيف يُنقذنا من هذه الأمراض؟

ما هي كمية الماء التي تحتاج لشربها في اليوم؟ إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول تجنب الجفاف

الصداع والخمول والغضب بسبب العطش.. إليك ما قد يحدث لجسمك إذا لم تشرب كمية كافية من الماء أثناء النهار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يمكن للأشخاص أن يُصابوا بالجفاف في فصل الشّتاء أيضًا، وليس بسبب الحرارة الشّديدة خلال فصل الصّيف فقط.

وأوصت وزارة الصحة السعودية من خلال تغريدة على "تويتر" بضرورة أن يحمي الأشخاص نفسهم من الجفاف خلال فصل الشتاء عبر شرب كميّة كافية من الماء، بمقدار لا يقل عن لترين يوميًا، وإضافة السّوائل إلى وجبات الطّعام.

ما هي علامات الجفاف عند الكبار والصغار؟

الشّعور بالعطش

الدوّار أو الدّوخة

الشعور بالتّعب

جفاف الفم، والشفتين، والعينين

التبوّل أقل من 4 مرّات خلال اليوم

تمتّع البول بلون أصفر داكن، ورائحة قويّة

ولا يُفيد شرب الماء في تجنّب الجفاف فقط، إذ أظهرت دراسة جديدة أن ترطيب الجسم بكميّة كافية من الماء مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض مزمنة، أو الوفاة مبكرًا، والتقدم في العمر بيولوجيًا.

وإذا أردت زيادة كميّة الماء من خلال الطّعام الذي تتناوله، فإليك قائمة ببعض الأطعمة التي ستساعدك في ذلك.