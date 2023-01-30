"الإثنين الكئيب".. متى يحدث؟ وهل هو أتعس يوم في العام حقًا؟

هل تعاني من صعوبات نفسية؟ إليك بعض النصائح حول كيفية العثور على معالج جيد

هل تشعر بالحزن فجأةً في الشتاء؟ هكذا يمكن لتغيّر الفصول التسبّب بالاكتئاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُشاع أن "الاثنين الأزرق" ( Blue Monday)، وهو يوم الإثنين الثالث من يناير/كانون الثاني، هو أكثر أيام العام كآبة. ولكن هل هذا الأمر صحيح؟

ولم تُثبت الأبحاث وجود يوم مُحدّد يتميّز بكونه أكثر كآبة من الأيّام الأخرى، ولكن "الإثنين الكئيب" في الواقع عبارة عن حيلة علاقات عامة رسّخت نفسها في الثّقافة الحديثة.

وفي يناير/كانون الثاني من كل عام، تشارك المدوّنات عبر الإنترنت نصائحها حول كيفيّة إنقاذ الأشخاص من الكآبة، وتغتنم الشّركات الفرصة للتّرويج لمنتجاتها وخدماتها التي تُشعرك بالسعادة، وتحذو وسائل التواصل الاجتماعي حذوها.

ما أصل الخرافة؟

وبدأ يوم "الإثنين الكئيب" عبر بيان صحفي.

وفي عام 2005، أرسلت قناة "Sky Travel" التلفزيونيّة البريطانيّة المُنحلّة الآن إعلانًا ترويجيًا مثيرًا للصحفيين بمساعدة طبيب نفسي، تم فيه حساب أكثر أيام السنة بؤسًا.

وتوصّل الفريق إلى ذلك باستخدام صيغة معقّدة طوّرها الطّبيب النّفسي المقيم في المملكة المتحدة، كليف أرنال، وأخذت الصيغة عوامل مثل الطقس بعين الاعتبار.

وكان من المفترض أن تحلّل الصّيغة وقت حجز الأشخاص للعطلات، مع افتراض أنّه من المرجّح شراء الأشخاص لتذاكر السّفر عندما يشعرون بالإحباط.

وطُلب من أرنال التوصّل لأفضل يوم لحجز عطلة، ما جعله يفكّر في الأسباب التي تدفع الأشخاص لقضاء إجازة، وهكذا وُلد اليوم الأكثر كآبة في العام.

وقال الطّبيب النّفسي في مركز "إيرفينغ" الطبّي بجامعة كولومبيا بمدينة نيويورك، الدكتور رافي شاه: "هناك المزيد من الحزن بشكلٍ عام خلال فصل الشّتاء، وليس من الغريب على الإطلاق وجود المزيد من الحزن بين الأشخاص في يناير على الإطلاق".

وأضاف شاه: "ولذلك بدلاً من التركيز على يوم واحد مُحدّد، أعتقد أن السّؤال الأكثر إثارة للاهتمام هو: ما الذي يؤثّر على مزاجنا في فصل الشتاء"؟

ليس سليمًا من الناحية العلميّة

وعند النّظر لصيغة أرنال، يتبيّن أن المتغيّرات المذكورة غير موضوعيّة، وغير علميّة.

وقال أرنال لـCNN: "لم تكن لدي أي فكرة أنّه سيكتسب الشعبيّة التي نالها".

كما زعم أرنال أنّه قام بحملة ضد فكرة "الإثنين الكئيب" الخاصة به كجزء من "مجموعة من النّشطاء" باسم "Stop Blue Monday"، أي "أوقفوا الإثنين الكئيب".

ولكن اتّضح فيما بعد أن المجموعة كانت أيضًا عبارة عن حملة تسويقيّة مُخصّصة للسياحة الشتويّة إلى جزر الكناري هذه المرّة.

وقال أرنال لـCNN إنّه لا يمانع القيام بذلك مرّة أخرى، مؤكّدًا عدم شعوره بالنّدم "على الإطلاق".

وأشار أرنال إلى استخدامه لوسائل الإعلام في عدّة مناسبات لبدء محادثات حول علم الّنفس.

وأضاف أرنال، الذي تلقّى 1200 جنيه إسترليني (1،466دولارًا تقريبًا) للتوصل إلى فكرة "الإثنين الكئيب": "مشكلتي مع علم النّفس الأكاديمي والمنشورات الخاضعة لمراجعة الأقران هي ... أنّها لا تُحدث فرقًا كبيرًا بالنّسبة للأشخاص العاديين".

ولكن ليست هذه وجهة نظر شائعة في هذا المجال، إذ قال مدير جهود "UK Mental Health Foundation" في إنجلترا، وويلز، الدكتور أنتونيس كوسوليس: "هذه ليست الطّريقة الصّحيحة لنشر الوعي".

وشرح كوسوليس: "عند القول إن هذا اليوم هو أكثر أيام السنة كآبة من دون أي دليل، فإنّنا نُقلّل من خطورة الاكتئاب".

وتُعتبر الصّحة النفسيّة أكبر تحدّي صحّي يواجهه جيلنا، وفقًا لما ذكره كوسوليس، موضحًا أن "التّقليل من شأنه غير مقبول على الإطلاق".

وأكّد شاه: "الاكتئاب ليس ظاهرة تستمر ليوم واحد"، بل هو "متلازمة سريريّة تستمر لأسبوعين على الأقل".

كآبة الشتاء أمر حقيقي

وكآبة الشتاء أمر حقيقي بالفعل، والمعروف سريريًا باسم الاضطراب العاطفي الموسمي أو "SAD".

ويُعتبر شكل من أشكال الاكتئاب الذي يعاني منه الأشخاص عادةً خلال أشهر الخريف والشّتاء بسبب قلّة ضوء الشّمس.

وتُعتبر الفترة بين يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط الوقت الأصعب للمصابين بهذا النوع من الاكتئاب في الولايات المتحدة، ولكن تتحسّن حالتهم مع قدوم فصل الربيع.

وذكرت مجلّة "Psychology Today" أن الاضطراب العاطفي الموسمي يُصيب ما يُقدّر بـ10 ملايين أمريكي.

ورُبطت هذه الحالة بوجود خلل كيميائي حيوي في الدّماغ ناتج عن ساعات النّهار الأقصر، وقلّة ضوء الشّمس في الشّتاء.

وتشمل الأعراض الشّائعة للاضطراب العاطفي الموسمي التّعب مهما نام الشّخص، وزيادة الوزن المرتبطة بالإفراط في تناول الطّعام، والرّغبة القويّة بتناول الكربوهيدرات بحسب الجمعيّة الأمريكيّة للطّب النّفسي.

وتشمل العلامات الأخرى الشّعور بالحزن، وفقدان الشخص الاهتمام بالأنشطة التي كان يستمتع بها من قبل، والشّعور بعدم القيمة، أو الذّنب، والصّعوبة في التّركيز، أو اتّخاذ القرارات، والتفكير بالموت، أو الانتحار، وحتّى محاولة الانتحار.

كيف يمكنك محاربة الاضطراب العاطفي الموسمي؟

وشدّد شاه على أن أسهل طريقة للتّعامل مع الاضطراب العاطفي الموسمي تكون بالتّركيز على التعرّض للضوء، وقال: "إذا لم تتمكّن من تلقّي ضوء الشّمس الطّبيعي، فقم بشراء صندوق العلاج بالضوء".

ويتضمّن هذا العلاج الجلوس أمام صندوق خاص للعلاج بالضّوء ينبعث منه ضوء ساطع للغاية لمدّة لا تقل عن 20 دقيقة في اليوم.

ويلاحظ غالبية الأشخاص تحسنًا عند اللجوء لهذه الطّريقة في غضون أسبوع أو أسبوعين من بدء العلاج.

ويمكن أن يساعد التعرّض المتزايد لأشعّة الشّمس في تحسين الأعراض أيضًا، ويمكن أن يقضي الأشخاص المزيد من الوقت في الخارج، أو يقومون بترتيب منطقة جلوس بجانب النافذة في منزلهم خلال النّهار.

وتُعتبر مضادات الاكتئاب والعلاج بالكلام فعّالة أيضًا في علاج هذا الاضطراب.

ويمكن أن يُفيدك الاهتمام بصحتك بشكلٍ شامل أيضًا، ويكون ذلك عبر ممارسة الرّياضة بانتظام، وتناول الطّعام بشكلٍ جيّد، والنّوم بشكلٍ كافٍ، والتواصل مع العائلة، والأصدقاء.