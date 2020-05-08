نشرة كورونا.. أبرز القصص من المنطقة والعالم في 8 مايو

من سيارة ذاتية القيادة توزع كمامات ومطهرات في الإمارات إلى دراسات لا تنصح بعودة الأطفال إلى المدارس، إليكم أبرز الأخبار بالمتعلقة بفيروس كورونا ليوم 8 مايو 2020:

سجلت روسيا 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الخميس، وهي أعلى زيادة يومية تم الإبلاغ عنها منذ بدء تفشي الوباء، في الوقت الذي قال فيه عمدة موسكو، إن الدراسات تشير إلى أن ما يصل إلى 300 ألف شخص مصاب بالفيروس وهو أكثر بـ3 أضعاف العدد الرسمي الحالي للإصابات.

جابت سيارة ذاتية القيادة وظفتها وزارة الصحة الإماراتية، على مجمع سكني في إمارة الشارقة قامت خلاله بتوزيع المنتجات الطبية الوقائية مثل الكمامات المطهرات والقفازات على السكان

تواجه الولايات المتحدة تحديا في مسألة عودة الأشخاص إلى أعمالهم وفي نفس الوقت لا تريد السلطات المخاطرة بانتشار فيروس كورونا بين أفراد المجتمع.

تشير بعض الدراسات إلى أن تحركات الدول لإعادة فتح المدارس التي تم إغلاقها لمنع انتشار فيروس كورونا يمكن أن تخاطر بموجة ثانية من العدوى.

كوفيد-19 هو مرض تنفسي، ما يعني أنه إذا أصيب شخص ما به، فإن جهازه التنفسي يكون أحد العوامل المحددة لكيفية تعامله مع المرض.. لذلك، كيف تحسن صحتك التنفسية في حال إصابتك بفيروس كورونا؟