نشرة كورونا.. أبرز القصص من المنطقة والعالم في 10 مايو

سجلت دولة الإمارات أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا، إذ بلغ عدد الإصابات الجديدة 781 حالة، ومن دواء ثلاثي مضاد للفيروسات يساعد المرضى على التعافي بسرعة أكبر، إلى وفاة 3 أطفال بسبب مرض التهابي قد يكون مرتبطاً بفيروس كورونا، إليكم أبرز الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا ليوم 10 مايو 2020:

سجلت الإمارات، الأحد، أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا منذ بدء تفشي المرض، بعد أن أعلنت عن 781 إصابة جديدة نتيجة إجراء 29 ألف فحص

حياة مدمني الكحول الذين يستمرون بالشرب أثناء فترة الإغلاق في ظل فيروس كورونا صعبة جداً. الخبراء يحذرون بالفعل من أن ملايين البريطانيين قد يستخدمون الكحول كوسيلة إلهاء بعيداً عن الملل والعزلة.

توفي 3 أطفال في نيويورك ، وأًصيب عشرات آخرين بالمرض، بسبب متلازمة يعتقد الأطباء أنها مرتبطة بفيروس كورونا. الافتراض هو أن الأطفال لا يتأثرون بالفيروس بنفس الطريقة التي يتأثر بها البالغون، ولكن الآن ، تشير هذه القضية الجديدة والمقلقة إلى أن الأمر لم يعد كذلك ، وهم يرون الآن الأطفال الصغار وأطفال المدارس الابتدائية في المستشفيات ، ويظهرون أعراض مرض التهابي يشبه إلى حد كبير مرض كاواساكي.

ستطلب إدارة الغذاء والدواء الآن من صانعي اختبارات الأجسام المضادة تقديم طلبات ترخيص طارئة ، إلى جانب إثبات أن الاختبارات تعمل، في غضون 10 أيام. وتضع الوكالة أيضًا توصيات أداء محددة لجميع مطوري الاختبارات ، وتقول إنها ستعمل مع المعهد الوطني للسرطان للتحقق، بشكل مستقل، من اختبارات الأجسام المضادة الموجودة في السوق

أفاد أطباء في هونج كونج يوم الجمعة أن مزيجا من ثلاثة أدوية مضادة للفيروسات بالإضافة إلى مقوي لجهاز المناعة بدا أنه يساعد المرضى على التعافي بسرعة أكبر من عدوى فيروس كورونا.