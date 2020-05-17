نشرة كورونا.. أبرز القصص من المنطقة والعالم في 17 مايو

بلغت إصابات فيروس كورونا في قطر 1632 حالة جديدة، ومن دواء لحرقة المعدة يمكن أن ينقذ المرضى الذي يعانون من فيروس كورونا، إلى إعادة فتح الحدود بين النمسا وألمانيا لإعادة تنشيط السياحة في يونيو، إليكم أبرز المواضيع المتعلقة بفيروس كورونا ليوم 17 مايو 2020:

أعلنت قطر تسجيل 1632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الأحد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في الدولة 32 ألفا و604 حالات

تشير دراسة جديدة إلى أن مرضى فيروس كورونا الذين تناولوا فاموتيدين كان لديهم أكثر من ضعف احتمال النجاة من العدوى أو تجنب التنبيب. ووصف المؤلف المشارك للدراسة النتائج بأنها مشجعة لكنه يقول إنه لا يوجد دليل على أن الدواء يمنع العدوى ، ويشجع الأطباء على انتظار نتائج التجربة السريرية قبل أن يصفوا الدواء لمرضى فيروس كورونا.

أفادت دراسة أمريكية يابانية أن القطط يمكن أن تصيب القطط الأخرى بفيروس كورونا المستجد، دون أن تظهر أي أعراض، ما يقدم معلومات جديدة كيفية تأثير الفيروس على فصيلة القطط سواء كانت صغيرة أو كبيرة.

أُلقي القبض على سائح من نيويورك في هاواي بعد نشره لصوره على الشاطئ عبر موقع "إنستغرام" عندما كان من المفترض أن يخضع للحجر الصحي. وفي محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، تطلب الولاية من الزوار الخضوع للحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوماً.

تخطط النمسا وألمانيا لإعادة فتح حدودهما بالكامل بحلول 15 يونيو كجزء من جهد أوروبي أكبر لإعادة حركة الناس بحرية وإحياء صناعة السياحة ، مع ضمان عدم وجود تفشي آخر