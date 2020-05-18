نشرة كورونا.. أبرز القصص من المنطقة والعالم في 18 مايو

أعلنت بريطانيا عن تقديم 100 مليون دولار لبرنامج تطوير لقاح فيروس كورونا، ومن إصدار منظمة الصحة العالمية لـ5 وصايا للحفاظ على سلامة الطعام وسط تفشي كورونا، إلى زيادة في عدد إصابات الأطفال بسبب بقائهم في المنزل في ظل انتشار الفيروس، إليكم أبرز الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا ليوم 18 مايو 2020:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الولايات المتحدة تتجه بقوة إلى الانخفاض، بحسب وصفه، في جميع الولايات باستثناءات بسيطة.

نظراً لأن المزيد من الأطفال يقضون وقتاً أطول في المنازل، تشهد بعض غرف الطوارئ زيادة في إصابات كسور العظام وإصابات الرأس والإصابات الناجمة عن ابتلاع الأدوية. طبيبة الأطفال سارة لازاروس تقدم مجموعة نصائح لحمايتهم من ذلك.

تتعهد الحكومة البريطانية بتقديم حوالي 100 مليون دولار لتسريع برنامج تطوير لقاح لفيروس كوفيد-19 في المملكة المتحدة، وتحديد جدول زمني طموح لإتاحة 30 مليون جرعة منه بحلول سبتمبر.. كل هذا قبل تطوير اللقاح.

أصدر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط توصيات بشأن الحفاظ على سلامة الطعام، وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.. ما أبرزها؟

ربما لا تستطيع زيارة الكعبة والمسجد الحرام في مكة في المملكة العربية السعودية اليوم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكن يمكنك أن تنغمس في رحلة مليئة بالروحانية من الواقع الإفتراضي، باستخدام تطبيق "Experience Makkah".