نشرة كورونا.. أبرز القصص من المنطقة والعالم في 25 مايو

من إنتاج فرنسا لاختبار لعاب سريع للكشف عن فيروس كورونا بمنتصف يونيو، إلى أرقام أصدرتها مراكز السيطرة على الأمراض تفيد أن 35% من مرضى فيروس كورونا لا تظهر عليهم أي أعراض، إليكم أبرز المواضيع المتعلقة بفيروس كورونا ليوم 25 مايو 2020:

أعلن اتحاد الشركات الفرنسية (الكونسورتيوم الفرنسي) الإثنين أن الشركات الفرنسة ستبدأ مرحلة إنتاج اختبار سريع يعتمد على اللعاب للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفقاً لإحصائيات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن نحو ثلث مرضى فيروس كورونا "كوفيد-19" لا تظهر عليهم أعراض، كما أن نسبة 0.4% من المصابين بـ "كوفيد-19" وتظهر عليهم الأعراض، ستؤدي حالتهم إلى الوفاة.

اتهمت نقابة الأطباء في مصر، وزارة الصحة والسكان، بـ"التقاعس عن أداء دورها في حماية أرواح الأطباء بالصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا"، وذلك على خلفية مقتل طبيب شاب، مساء الجمعة، بعد إصابته بفيروس كورونا دون أن يتلقى الرعاية الطبية.

الدكتور بول أوفيت، مدير مركز اللقاحات في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، يتحدث إلى CNN عن الأمور التي تقلقه بشأن نجاح لقاح ضد فيروس كورونا

يقوم منتزه "Gatorland" في فلوريدا بالولايات المتحدة، الذي أعاد فتح أبوابه السبت، بتطبيق طريقة جديدة وممتعة في الوقت ذاته لضمان الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الزوار في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".