نشرة كورونا.. أبرز القصص من المنطقة والعالم في 4 يونيو

بدأت جامعة أكسفورد بتجارب لقاح فيروس كورونا في البرازيل، ومن ارتفاع عائدات "زووم" بنسبة 169% منذ انتشار جائحة كورونا إلى توفير طيران الإمارات رحلات للمسافرين إلى 29 مدينة، إليكم أبرز المواضيع المتعلقة بفيروس كورونا ليوم 4 يونيو 2020:

من الصعب الجلوس في المنزل دون الاستعانة بتكييف الهواء خلال فصل الصيف. لذلك، يتحدث مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى، إيهاب عطية، في فيديو توعوي عبر حساب وزارة الصحة والسكان المصرية الرسمي، عن أسوأ وأفضل أنواع التهوية، وسط تفشي كورونا.

البرازيل هي أول دولة خارج المملكة المتحدة تختبر لقاحاً ضد فيروس "كوفيد-19" تطوره جامعة أوكسفورد وشركة "أسترا زينيكا" للأدوية.

أعادت قلعة نويشفانشتاين الشهيرة في بافاريا فتح أبوابها للجمهور صباح الثلاثاء بعد أسابيع من الإغلاق بسبب فيروس كورونا. ويعتقد أنه تم استخدام القلعة الشهيرة كمصدر إلهام من قبل والت ديزني لقلعة "الجميلة النائمة" الموجودة في ديزني لاند. إعادة فتح القلعة هي جزء من خطة ألمانية أكبر لإحياء صناعة السياحة، بينما تبدأ البلاد في التعافي من جائحة فيروس كورونا

بعد رفع قيود حركة الركاب العابرين "الترانزيت"، توفر طيران الإمارات مزيداً من رحلات المسافرين، اعتباراً من 15 يونيو/ حزيران، إلى 16 مدينة أخرى، على طائرات بوينغ 777-300ER.. فما هي؟

قالت شركة زوم يوم الثلاثاء إن إيراداتها ارتفعت بنسبة 169٪ عن العام السابق لتصل 328 مليون دولار في الأشهر الـ3 الأولى من العام المنتهية في أبريل/نيسان، بينما أصبحت خدمة المؤتمرات ملجأ للكثير من العاملين من منازلهم خلال الوباء.