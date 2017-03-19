دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت مصادر مصرية أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيقوم بزيارة إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل/ نيسان المقبل.

وقالت صحيفة الأهرام إن الرئيسين سيجريان مباحثات حول العلاقات بين البلدين، وسيناقشان أهم المستجدات في العالم.

ومن المقرر أيضا أن يستقبل السيسي نهاية أبريل/ نيسان المقبل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في أول زيارة يقوم بها إلى مصر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لزيارة واشنطن في وقت قريب، من دون أن يتم الإعلان عن موعد محدد للزيارة.