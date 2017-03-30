دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مجلس الأمن القومي التركي، الأربعاء، أن عملية "درع الفرات" التي شنها الجيش التركي في سوريا بالتعاون مع التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة، أغسطس/ آب الماضي، انتهت و"تكللت بالنجاح".

وأفاد المجلس في بيان: "تكللت عملية درع الفرات بالنجاح، والتي كانت قد بدأت لتأمين حدودنا وعرقلة تهديدات وهجمات تنظيم داعش الإرهابي تجاه بلادنا، وإتاحة الفرصة لأشقائنا السوريين للعودة إلى بلادهم، وإتاحتهم فرصة العيش بأمان وسلام في منطقة العملية،" حسبما ذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول".

وشدد البيان على أن استخدام عناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD)، في مكافحة "داعش" في سوريا والعراق لن يخدم في "تأسيس جو من الأمن والسلام في المنطقة، بل على العكس سيؤدي إلى ظهور مشاكل جديدة على المدى المتوسط أو البعيد."

ويُشار إلى أن السلطات التركية تعتبر أن "حزب العمال الكردستاني" (PKK) و"حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي (PYD) و"وحدات حماية الشعب" الكردية (YPG) منظمات إرهابية لا تختلف عن تنظيم "داعش".

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