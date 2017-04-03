أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سافر جاريد كوشنر، المستشار رفيع المستوى في البيت الأبيض وصهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى العرق، خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن المتوقع أن يعود إلى الولايات المتحدة في وقت مبكر من هذا الأسبوع، حسبما أخبر مسؤول في الإدارة الأمريكية شبكة CNN.

وأخبر مصادر شبكة CNN أن كوشنر تلقى دعوة من رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي، الجنرال جوزيف دانفورد، وسافر معه.

ورفض مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية كشف ماذا سيفعل كوشنر في العراق، خلال أول زيارة له للدولة منذ توليه عدة مسؤوليات تتعلق بالسياسية الخارجية في ظل رئاسة ترامب.

قد يهمك.. ترامب: القوات الأمريكية في العراق تقوم بعمل "جيد جداً"

ومن المتوقع أن يكون لكوشنر دور كبير في اللقاءات التي ستنعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع بين ترامب والرئيس الصيني، شي جينبينغ. وستكون هذه أحد أكبر المهمات التي سيتولاها كوشنر، البالغ من العمر 36 عاماً، ضمن مسؤوليات دوره الكبير في الإدارة الأمريكية.

وإضافة إلى مسؤولياته المتعددة في الإدارة، كُلف كوشنر بدور مبعوث السلام للشرق الأوسط. وخلال الأسابيع الأولى بعد تنصيب ترامب، برز كوشنر، المتزوج من ابنة الرئيس، إيفانكا، كأحد المقربين من الرئيس الأمريكي وكاتمي أسراره.

اقرأ.. قائد التحالف ضد داعش: مقتل المدنيين بالموصل بغارة أمريكية محتمل