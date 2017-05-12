دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد هاني بن بريك نائب رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" اليمني، الذي أعلن محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي تشكيله لإدارة شؤون الجنوب، الخميس، على استمرار التعاون مع التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وكان الزبيدي أعلن عن تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي، بموجب "إعلان عدن" الصادر بعد احتجاجات جنوبية ضد إقالة هادي للزبيدي ووزير الدولة هاني بن بريك، الذي يوصف بأنه "الرجل الأقوى على الأرض" وبأنه مقرب من الإمارات العربية المتحدة، واعتبر مؤيدون للزبيدي وبن بريك أن قرار إقالتهما يخدم جماعة الإخوان المسلمين في اليمن.

وفي تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال هاني بن بريك: "لم نستأذن مخلوقا في تقرير مصيرنا، وأرضنا بيدنا، وسنموت دونها، وخلفنا شعب بإرادة لا تقهر ولن نخضع إلا لله". وأضاف: "نشكر رؤساء الجنوب السابقين وكبار القادة التاريخين للجنوب العربي تأييدهم الصادق للمجلس السياسي الجنوبي المفوض الشعبي الوحيد لتمثيل الجنوب". وتابع بالقول: "مستمرون مع التحالف لاقتلاع التمدد الفارسي من المنطقة ورجال الجنوب هم من يحققون الانتصارات في الجبهات الشمالية ولن نتوانى في ذلك".

مستمرون مع التحالف لاقتلاع التمدد الفارسي من المنطقة ورجال الجنوب هم من يحققون الانتصارات في الجبهات الشمالية ولن نتوانى في ذلك — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) May 12, 2017

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من جانبه، اعتبر الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي أن بيان المجلس الانتقالي الجنوبي "كله حكمة وقمة الحلول الإيجابية لمشكلة اليمن". وقال، عبر حسابه على تويتر، إن البيان "فيه عمق سياسي وليس تخبطا".

بيان المجلس الانتقالي الجنوبي كله حكمة وقمة الحلول الايجابية لمشكلة اليمن ...فيه عمق سياسي وليس تخبطا..حكمة يمنية فيه — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 12, 2017

في المقابل، رأى مختار الرحبي، السكرتير الصحفي السابق للرئاسة اليمنية ومستشار وزير الإعلام، إنه "لن يعترف أحد بما يسمى المجلس الانتقالي". وأضاف، عبر حسابه على "تويتر"، أن "عيدروس الزبيدي وبن بريك في طريقهما إلى المملكة العربية السعودية للتشاور حول الخطوات التي اتخذوها يوم أمس بإعلان مجلس انتقالي انفصالي".

وهاجم الرحبي دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلا: "الحمد لله إن التحالف بقيادة المملكة وليس بقيادة الإمارات. لو كانت الإمارات هي من تقود التحالف لكان الوضع مختلفا ومخيفا بنفس الوقت". وأضاف "على الإمارات أن تتوقف عن اختبار صبر رئيس الجمهورية (عبدربه منصور هادي) والشرعية إزاء تصرفاتها في الجنوب". وتابع بالقول: "يستطيع رئيس الجمهورية إنهاء تواجد الإمارات في اليمن بتقديم طلب للتحالف العربي لإنهاء تواجدها في اليمن، رئيس الجمهورية هو صاحب الشرعية الأول".