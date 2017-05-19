أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استنكرت روسيا سلسلة الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة ضد قافلة عسكرية لقوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد، الأربعاء.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، إلى أن الهجوم يعد "غير مقبول بتاتاً"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا نوفوستي".

ونقلت الوكالة عن غاتيلوف قوله إن "أي تصرّف عسكري قد يقود إلى تصعيد بالوضع في سوريا سيؤثر بالتأكيد على العملية السياسية، بالأخص إن طبّقت هذه الأفعال ضد القوات المسلّحة السورية،" وأضاف: "إن هذا غير مقبول بتاتاً، وهو اختراق لسيادة سوريا."

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وأشارت الولايات المتحدة، الخميس، إلى أنها ضربت قافلة عسكرية تحوي 20 مركبة تابعة لقوات موالية للنظام السوري باليوم السابق، بالقرب من قاعدة "التنف" التي تستخدمها أمريكا والقوات الخاصة البريطانية لتدريب عناصر "مختارة" من المعارضة السورية للمساعدة في مكافحة تنظيم "داعش،" وأشارت السلطات الأمريكية إلى أن القافلة اخترقت "منطقة نزع السلاح"، التي تم الاتفاق على الابتعاد عنها مع موسكو. (تفاصيل الضربات الجوية عبر الرابط التالي)

وتعد هذه المرة الثانية التي توجه فيها الولايات المتحدة ضربة عسكرية ضد قوات موالية للنظام السوري، منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية.

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كما أن هذه تعد المرة الأولى التي يوفر فيها البنتاغون حماية جوية لحلفائه العرب الذين يتعرضون لهجمات من الميليشيات الموالية للأسد، كما أنها المرة الثانية التي قصدت بها طائرات أمريكية استهداف القوات النائبة عن لإيران، خلال الحرب التي دامت لست سنوات.

وقد انتشر خبر الضربة قبل ساعات من مغادرة ترامب لرحلته الخارجية الأولى التي تشمل زيارته للسعودية، حيث يتوقع أن تمثل الزيارة إعادة تأكيد على التزام أمريكا بدعم حلفائها في الخليج، والتزامها بردع إيران وتدخلها في الحرب السورية.