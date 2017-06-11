البرادعي يحذر من "تحوير القانون لصالح السياسة" في اتفاقية تيران وصنافير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا نائب الرئيس المصري السابق الدكتور محمد البرادعي، السبت، إلى الالتزام بمبادئ الشرعية الدستورية وعدم "تحوير القانون لصالح السياسة"، وذلك عشية مناقشة البرلمان المصري لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، التي تنتقل بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

قضية "تيران وصنافير".. هل أصبحت ترمومتر العلاقات بين مصر والسعودية؟ 1:43

وقال البرادعي، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "تجاهل أبسط مبادئ المشروعية الدستورية وتحوير القانون لصالح السياسة يدمر القانون والسياسة. الاستقطاب بين الأهل وبين الأشقاء ليس الحل".

وأعاد البرادعي نشر تغريدة أخرى كتبها بعد حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة على حكم بطلان الاتفاقية، وقال فيها إن "المطلوب الآن اعلان الالتزام بحكم القضاء، سحب المشروع من البرلمان وتأكيد السعودية ومصر أن ما يجمعنا أهم وأبقي. تدارك الخطأ أفضل من التمادي فيه".

وتناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، الأحد، لأول مرة الاتفاقية، بعد موافقة الحكومة عليها وإحالتها للبرلمان في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ويأتي ذلك وسط رفض من معارضي الاتفاقية لمناقشات البرلمان لوجود حكم نهائي ببطلان الاتفاقية، وهو ما لا يعطى البرلمان الحق في نظرها، على حد تعبيرهم. بينما يعود ملف "تيران وصنافير" للواجهة في ظل تحسن العلاقات بين مصر والسعودية بعد فترة من التوتر.