دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عاد الجدل بشأن ما إذا كانت ملكية جزيرتي تيران وصنافير، تعود إلى السعودية أم إلى مصر بقوة الى الساحة، خاصة في ظل المشادات التي شهدتها جلسة مناقشات البرلمان المصري لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة، الأمر الذي دفع عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، الى التحذير من اتهامات التخوين بين مؤسسات الدولة والمجتمع، وخطر انتقالها الى المجتمع.

وقال عمرو موسى في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر الثلاثاء، إن الهدف هو تحقيق صالح مصر وحماية استقرارها وتجنب انقسام في صفوفها يبدو خطيرا وخاصة في الظروف الدقيقة الحالية.

وأضاف أن "مشهد الصدام والانقسام في مناقشات البرلمان قد ينتقل الى المجتمع كله." واشار الى أن حسن إدارة السياسة أمر حيوي، وإدارة مناقشات البرلمان خاصة في هذا الظرف التاريخي تتطلب حنكة استثنائية.

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يذكر أن جلسة الاستماع التى عقدتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب الأحد، شهدت اعتراضا وخلافات حادة ومشادات كادت تصل بين بعض الأعضاء إلى الاشتباك بالأيدي، عندما اعترض نواب 25 - 30 على صحة مناقشة الاتفاقية فى البرلمان، بحسب ما ذكر موقع الأهرام.