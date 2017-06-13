نشر صور لقاسم سليماني يصلي على الحدود العراقية السورية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشرت وكالة أنباء إيرانية صوراً لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وهو يصلي عند الحدود العراقية السورية، وإلى جانبه عددأ من عناصر لواء "فاطميون."

وبحسب ما ذكرت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، فإن قوات لواء "فاطميون" الافغانية بدأت تحركها بإتجاه الحدود العراقية السورية وذلك مواصلة لعملياتها التي بدأتها في مايو / أيار الماضي برفقة الجيش السوري وقوى أخرى.

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يذكر أن "الحشد الشعبي" كان قد ذكر في نهاية مايو الماضي أن قواته تمكنت من الوصول إلى آخر النقاط على الحدود بين العراق وسوريا بهدف إغلاق وصد أي محاولات دخول أو خروج لعناصر التنظيمات الإرهابية.