سقوط عشرات الضحايا في هجوم إرهابي على مسجد شمال سيناء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سقط عشرات الضحايا في هجوم إرهابي على مسجد في شمال سيناء، الجمعة، وفقا لما صرح به المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد للتلفزيون المصري.

وقال مجاهد إن الهجوم أسفر عن "إصابة 75 شخصا ولا يوجد عدد محدد للقتلى في الهجوم الإرهابي على مسجد الروضة" خلال صلاة الجمعة. فيما ذكرت قناة النيل للأخبار أن الهجوم أسفر عن إصابة أكثر من 150 شخصا.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن مصادر وصفتها بالرسمية أن عدد الضحايا بلغ 54 قتيلا و75 مصابا قبل أن تذكر أن العدد ارتفع إلى 85 قتيلا و80 مصابا.

تحديث.. التلفزيون المصري: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على مسجد الروضة إلى 235 قتيلا و109 مصابين

وأفاد موقع "بوابة الأهرام" بأن انفجارا استهدف المسجد وعندما حاول المصلون الهروب من مكان الانفجار كان ينتظرهم مسلحون خارجه أطلقوا النار عليهم. وأضاف الموقع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعقد اجتماعا مع اللجنة الأمنية المصغرة لبحث تداعيات الهجوم على المسجد.