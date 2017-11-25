رئيس الطرق الصوفية لـCNN: هجوم الروضة يستهدف كل المصريين وليس الصوفيين فقط

القاهرة، مصر (CNN)-- أكد عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية بمصر وشيخ مشايخ الصوفيين، أن الهجوم على مسجد "الروضة" الصوفي في شمال سيناء، خلال صلاة الجمعة، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص، لا يستهدف الطرق الصوفية بل الشعب المصري بأكمله.

وقال القصبي، وهو رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن "مسجد الروضة يتبع إحدى الطرق الصوفية الرسمية وهي الجريرية الأحمدية، المعتمدة في مصر وفقا للقانون 118 لسنة 1976". وأضاف أن "المستهدف من حادث مسجد الروضة بشمال سيناء هو الشعب المصري وليس الطرق الصوفية"، مشيرا إلى أن حوادث مماثلة استهدفت الجيش والشرطة والأقباط.

وعن بعض الأنباء التي ترددت عن أن الهجوم على مسجد "الروضة" هدفه الوقيعة بين الطرق الصوفية وإحدى الفصائل السلفية، قال القصبي إنه "سمع تفسيرات البعض حول استهداف الطرق الصوفية، ولكن الإرهاب لا يستهدف فئة بعينها بل كل المصريين". وأضاف: "نحن نقف مع الشعب والقيادة السياسية في مواجهة الإرهاب".

وأكد القصبي أن "كل المساجد لله، وكل مكان يقام فيه عبادة أو صلاة فهو سالم". وقال إن "هذا العمل الإرهابي لا يتبع أي دين سماوي ولكنه تنفيذ لمخططات دولية". وحذر القصبي من "الانزلاق إلى الفتنه والوقيعة بين المصريين"، وقال إنهم "يتابعون الحادث منذ اللحظة الأولى ويتم التواصل بين أبناء الطرق الصوفية، ونرفض توجيه الاتهامات ضد أي مصري".

واستهدف الهجوم المصلين خلال أداء صلاة الجمعة في مسجد الروضة الذي يقع بين بئر العبد والعريش في شمال سيناء. وتعد قرية الروضة مسقط رأس الشيخ الراحل عيد أبوجرير، الذي يعتبر الأب الروحي للطرق الصوفية في سيناء.