قبائل سيناء تحشد رجالها للثأر من الإرهابيين: سنقتلهم بلا رأفة وليس لدينا محاكمات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا اتحاد قبائل سيناء رجال وشباب القبائل إلى التجمع في منطقة البرث شمال سيناء، لتنسيق عملية كبرى مع الجيش، للثأر من الإرهابيين ومنفذي الهجوم على مسجد الروضة، خلال صلاة الجمعة، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.

وقال اتحاد قبائل سيناء، في بيان، إنه "لا عزاء إلا بعد الثأر من التكفيريين، ولن تنام أعين الرجال حتى تطهير كامل أرضنا من آخر تكفيري يمشي بأقدامه على أرض سيناء الطاهرة، سنقتلكم ولن تأخذنا بكم رأفة، وأنتم جربتم ذلك وشاهدتموه بأعينكم".

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وأضاف البيان: "المجزرة الجماعية ضد أهل سيناء وقبائلها اليوم وهم يصلون، ستجعلنا نار تحرقكم بالدنيا قبل الآخرة لنلحقكم بنار الآخرة. ولن ينام الرجال حتى القصاص منكم ومن جرائمكم، ليس لدينا لكم محاكمات وسجون".

وطالب الاتحاد "كل رجال وشباب قبائل سيناء بالانضمام لإخوانهم في منطقة البرث للتنسيق لعملية كبرى مع الجيش للإنهاء التام على ذلك الإرهاب الأسود". وقال اتحاد القبائل: "للجميع ولممن يريد الثأر والقصاص من هذا الإرهاب الأسود والثأر من الدواعش ومن نفذ جريمة اليوم والأمس، نرحب بالجميع مرة أخرى بالانضمام إلى مقاتلي القبائل في قرية البرث لرص الصفوف من جديد ضد الإرهاب الفاشي".