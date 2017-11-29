مصر: التحقيق مع مدراء مدرسة مثلوا هجوم الروضة بطابور الصباح

القاهرة، مصر (CNN) -- أحال وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، مسؤولي إحدى المدارس في محافظة الدقهلية للتحقيق بعد واقعة قيامهم بإعادة تمثيل عملية الهجوم على مسجد الروضة في سيناء، والذي راح ضحيته أكثر من 300 قتيل، في طابور الصباح.

الإعلان عن التحقيق في الواقعة جاء على لسان أحمد خيري، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، الذي أكد أن الوزير طارق شوقي أمر بإحالة الموضوع إلى الشؤون القانونية للتحقيق مع جميع المسؤولين عن هذه الواقعة.

ووفقا لخيري، فقد استبعدت مديرة المدرسة وأحيلت إلى الشؤون القانونية للتحقيق، كما أحيل "جميع المسؤولين عن الأنشطة للشؤون القانونية، من أخصائي مسرح، وموجه مسرح، وكل من ساهم في عرض هذا العمل" وفقا لموقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون المصري الرسمي.

وأخطرت الوزارة جميع المدراء والإدارات التعليمية والموجهين بـ"عدم اقحام الطلاب في أي أعمال سياسية، أو التطرق لها." وأكد خيري أن المسؤولين عن المدرسة "لم يحصلوا على أي موافقات من التربية والتعليم لأداء هذا المشهد، حيث إنه من المرفوض تمامًا أداء مثل هذه الأعمال التي تحتوى على مشاهد عنف" وفق قوله.