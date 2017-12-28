مقتل 6 من الجيش المصري و3 إرهابيين في شمال سيناء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش المصري، الخميس، مقتل أحد ضباطه وإصابة 5 من جنوده، خلال عمليات ضد الجماعات الإرهابية في شمال سيناء، أسفرت أيضا عن مقتل 3 إرهابيين.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إنه "استمراراً لجهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر الإرهابية بشمال سيناء، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني من القضاء على 3 أفراد تكفيريين وبحوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر وعدد من العبوات الناسفة وتدمير 4 عربات خاصة العناصر التكفيرية ومقتل من بداخلهم".

وأضاف بيان المتحدث العسكري أنه "في سياق آخر، انفجرت عبوة ناسفة في إحدى المركبات الخاصة بالقوات المسلحة أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية نتج عنها استشهاد ضابط و5 جنود آخرين". ونشر المتحدث العسكري، عبر صفحته على فيسبوك، صورا من العمليات مع البيان.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد، السبت الماضي، أن القوات المسلحة "ستقوم بكل العنف"، على حد قوله، لوضع حد للإرهاب في سيناء، وذلك بلهجة حادة شبيهة بتوعده باستخدام "القوة الغاشمة"، للرد على هجوم مسجد الروضة في سيناء، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.

وقال السيسي إن "سيناء أرضنا... القوات المسلحة ستقوم بكل العنف، بكل العنف، بكل العنف، ويجب أن نضع حدا للإرهاب الموجود فيها. نموت كلنا ولا أحد يقترب من أرضنا". وأضاف أن "الدفاع عن البلاد ليس بالكلام، لكن بالعرق والجهد والتضحية والدم".