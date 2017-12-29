الداخلية المصرية: 9 قتلى في هجوم حلوان وإحباط تفجير كنيسة مارمينا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات المصرية، الأربعاء، عن "إحباط" عملية هجوم على كنيسة "مارمينا" في منطقة حلوان جنوب العاصمة القاهرة.

وقد تضاربت الأرقام المتداولة عبر بيانات السلطات المصرية، إذ أصدرت وزارة الداخلية بياناً ذكرت فيه "استشهاد أمين شرطة وستة مواطنين وإصابة أربعة آخرين،" وذكرت وزارة الداخلية بأنها اعتقلت منفّذ الهجوم المسلّح بعد إصابته، وبحوزته "سلاح آلي و5 خزائن (150 طلقة) وعبوة متفجرة قبل قيامه بمحاولة إلقائها على الكنيسة." كما أفادت الداخلية بمقتل 2 آخرين في أحد المحلات التجارية بالمنطقة إثر إطلاق نار من قبل منفذ المسلح قبل أن يحاول اختراق الطوق الأمني للكنيسة.

أما وزارة الصحة فأفادت بسقوط 10 قتلى، بينهم 8 مدنيين مسيحيين ورجل شرطة مسلم، دون أن توضح هوية القتيل العاشر. وذكرت وزارة الصحة، في بيان، أن عشر سيارات إسعاف انطلقت إلى موقع الحادث، ونقل الجرحى إلى مستشفى حلوان العام ومستشفيات التأمين الصحي.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد قال، في تصريحات لـCNN، قبل صدور البيانين الرسمين من وزارتي الصحة والداخلية، إن منفذ الهجوم هو القتيل العاشر. فيما قال الدكتور شرييف وديع مستشار وزير الصحة، لـCNN، إن الهجوم نفذه شخصان أحدهما قُتل والآخر اعتقلته الشرطة.

يذكر بأن هذا يأتي بعد أسبوع من إصدار وزارة الداخلية بياناً ذكرت "رفع حالة التأهب الأمني للدرجة القصوى استعدادا للأعياد المسيحية"

وسنورد المزيد من التفاصيل حال توفرها.