روسيا: مظاهرات إيران "شأن داخلي"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عبّرت وزارة الخارجية الروسية، الإثنين، عن أملها بألا تتحول الاحتجاجات في إيران إلى العنف و"ألا تنمو في ظل سيناريو مرسوم بالدم والبطش،" وفقاً لما نقلته وكالتا "تاس" و"سبوتنيك".

وأشارت تقارير الوكالتين إلى أن وزارة الخارجية الروسية شدّدت بأن المظاهرات "هي شأن داخلي لإيران،" مضيفة بأن "التدخل الخارجي المتسبب بعدم استقرار للوضع لا يعدّ مقبولاً،" وفقاً لما نقل عن الوزارة.

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هذا وقد ارتفعت حصيلة القتلى في المظاهرات التي تشهدها إيران منذ بدئها قبل أربعة أيام لما لا يقل عن 12 شخصاً، في أكبر تحدٍّ للسلطة شهدته البلاد منذ عام 2009، للاحتجاج على موجة الغلاء وتزايد الفساد، الخميس، وسرعان ما تحولت المظاهرات في عدة مدن إلى المطالبة بإسقاط النظام الإسلامي في البلاد والمرشد علي خامنئي.

هذا وقد نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه الشخصي بتويتر تغريدة أظهر فيها دعمه لتحركات الشعب الإيراني خلال الأيام الماضية، وتأكيده أن "العالم يراقب" ما يجري في الدولة الإسلامية، في حين ندّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بتصريح ترامب الذي اتهمه بـ"الحقد" على الإيرانيين وتقديم "دعم انتهازي" للتحركات.