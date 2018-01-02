الخارجية الإيرانية: على ترامب الاهتمام بمشاكل بلاده الداخلية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، الثلاثاء، إن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "التركيز على المشاكل الداخلية ببلاده."

ويأتي تصريح قاسمي بانتقاده تغريدات ترامب الأخيرة حول الاحتجاجات التي تشهدها إيران، واصفاً تغريدات ترامب بأنها "عبثية ومهينة،" وفقاً لبيان من وزارة الخارجية الإيرانية.

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ووجه قاسمي تصريحه لترامب قائلاً: "إن من الافضل له بدلا عن اهدار وقته في اطلاق التغريدات العبثية والمسيئة، حول الدول والشعوب، أن يهتم قليلاً بمشاكل بلاده الداخلية وأمور كمقتل عشرات الأشخاص نتيجة للاشتباكات المسلحة واطلاق النيران في مختلف الولايات الاميركية ووجود الملايين من المشردين والجياع في بلاده."

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هذا وقد أدت المظاهرات التي انطلقت في 28 ديسمبر/كانون أول إلى مقتل ما لا يقل عن 21 شخصاً خلال ستة أيام، وقد بدأت احتجاجاً على غلاء المعيشة والفساد السياسي، لتتحول للمناداة بإسقاط النظام الإيراني.