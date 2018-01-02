ترامب يصف النظام الإيراني بـ "الوحشي والفاسد"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر الرئيس الأمريكي تغريدة، الثلاثاء، عبر حسابه الخاص قال فيها إن الشعب الإيراني "أخيراً يتصرّف بشأن النظام الإيراني الوحشي والفاسد."

وانتقد ترامب بتغريدته الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قائلاً: "كل الأموال التدفعها أوباما بغباوة لهم ذهبت للإرهاب ولجيوبهم."

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كما أشار ترامب إلى أن "الشعب يملك القليل من الطعام وتضخماً كبيراً مع انعدام لحقوق الإنسان،" منهياً تغريدته بقوله: "الولايات المتحدة تراقب ما يجري!".

وقد أتت تصريحات ترامب الأخيرة بعد أقل من يوم على تغريدة أخرى ذكر فيها بأن ثروة إيران تتعرض للنهب، قائلاً: "الشعب الإيراني العظيم تعرض للقمع سنوات عديدة وهو جائع ويريد الغذاء كما الحرية."

هذا وتستمر المظاهرات ليومها السادس في إيران، إذ بدأت بالاحتجاج على غلاء الأسعار والفساد السياسي، لتنتقل إلى المطالبة بإسقاط النظام الإيراني، وقد قتل ما لا يقل عن 21 شخصاً منذ بدء هذه الاحتجاجات الخميس الماضي.