حفيد الخميني: دعم النظام الإسلامي وقائد الثورة يصب بمصلحة الشعب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال علي خميني، حفيد قائد الثورة الإيرانية الراحل، آية الله الخميني، الإثنين، إن "دعم النظام الإسلامي وقائد الثورة يصب بمصلحة الشعب،" مخاطباً المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام.

وقد حذّر خميني من "إثارة الخلافات والنعرات العرقية،" مشدّداً على أن مصلحة الشعب تكمن في دعم "النظام الإسلاكي وقائد الثورة الإسلامية،" مؤكّداً على أهمية "تعزيز عاومل الوحدة بين صفوف الشعب،" وفقاً لما نقلته وكالة "فارس" على لسانه.

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ودعا خميني المتظاهرين للجوء إلى "الانتقاد الصحيح والسليم" في إطارالقانون، قائلاً: "إن تجربة شعبنا علمتنا ويجب تعليمها ايضا للجميع بان الانتقاد الصحيح والسليم مطلوب جداً، لكن يجب ان نعرف ان سبيل حل المشكلات يكمن في الحوار والانتقاد في اطار القانون،" وفقاً لما نقلته الوكالة.

وأضاف خميني قوله: "إن انتهاك القوانين والانتقادات الخارجة عن اطار القانون لم ولن تخدم اي أحد، ويجب ان ندرك ان مشكلات البلاد يمكن تسويتها بواسطة الهدوء والحوار."

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وقد بدأت المظاهرات في إيران الخميس، احتجاجاً على غلاء المعيشة والفساد، لكنها تحولت لاحقاً لتنادي بإسقاط النظام الحاكم، وقد قتل ما لا يقل عن 12 شخصاً خلال الأيام الأربعة منذ بدء هذه الاحتجاجات، فيما وصف بأكبر تحدٍّ تشهده البلاد منذ مظاهرات عام 2009.