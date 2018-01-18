وزير الخارجية التركي: سننسق مع روسيا وإيران لعملية جوية على عفرين بسوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، الخميس، إن تركيا تبحث مع روسيا وإيران شن عملية جوية على مدينة عفرين بمحافظة حلب السورية، وفقاً لما ذكره التلفزيون التركي الرسمي.

هذا وقد ذكرت الموقع الرسمي للتلفزيون التركي بوصول "تعزيزات إضافية" من الدبابات لدعم القوات التركية على الحدود السورية "قبل العملية الوشيكة التي ستنفذ في عفرين."

وزير خارجية تركيا: نسير للأفضل بسوريا.. وإقليم شمال العراق أدرك خطأه

وقد أعلنت وكالة الأنباء المحلية، الخميس، عن زيارة رئيس هيئة الأركان التركي، الفريق الأول خلوصي آكار، ورئيس الاستخبارات التركي، هاكان فيدان، إلى روسيا للقاء نظيره الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف لبحث "القضايا الأمنية الإقليمية وآخر التطورات في سوريا،" وفقاً لخبر عاجل نشرته الوكالة.

تأتي هذه التصريحات بعد يومين فقط من لقاه مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، عبّر فيها أوغلو عن "وجود مشكلتين رئيسيتين تلحقان الضرر" العلاقات الثنائية التي تربط بلاده بالولايات المتحدة، متهماً الولايات المتحدة بـ "دعم الولايات المتحدة لتنظيم (ي ب ك) الإرهابي،" و"رفض واشنطن إعادة فتح الله غولن زعيم منظمة (غولن) الإرهابية،" وفقاً لموقع القناة الرسمية، المزيد.. أردوغان: أمريكا شكلت جيشا إرهابيا على حدودنا وسنئده