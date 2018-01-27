هيئة التفاوض السورية تعلن مقاطعتها لمؤتمر سوتشي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفضت الهيئة التفاوضية السورية، السبت، المشاركة في مؤتمر سوتشي المنعقد في روسيا، في 29 و30 يناير/كانون الأول الحالي.

وأعلن رئيس هيئة التفاوض السورية، نصر الحريري، في مؤتمر صحفي، السبت، إجراء عدد من اللقاءات الدولية للبحث عن إطار لحشد جهود دولية والوصول إلى خل ساسي "عادل ومنطثي يلبي تطلعات الشعب السوري."

وقال الحريري: "كان لدينا لقاء مهم بدعوة من الخارجية الروسية بموسكو، وكانت فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر ومحاولة الوصول إلى قواسم مشتركة فيما يتعلق بالحل السياسي."

وأكد الحريري بأن الهيئة "تعاملت مع المفاوضات بطريقة إيجابية ونحن مستعدون للاستمرار بأقصى درجات المرونة، ولكن هذا لن يجعلنا نتخلى عن ثوابتنا، التي دفع الشعب السوري ثمنا غاليا وباهضا".

من يُقاتل ضد من في سوريا؟ حاول قراءة هذه الخريطة

وأضاف رئيس منصة القاهرة بالمعارضة السورية، فراس خالدي في تغريدة عبر حسابه: " ملتزمون بقرار الهيئة وهذا ان دل يدل على ان الأمر خلاف وجهات نظر وليس بيع مواقف او مزاودة،" مضيفاً بأن "التصويت كان على رؤية بعد جلسة ديمستورا الأخيرة أي القرار كان بالرفض قبل تلك الجلسة وشكرا لتفهم ان الخلاف على الأفضل للقضية وليس مقياس للوطنية او مزاودة."

ويأتي هذا بعد يومين من انعقاد محادثات للسلام في فيينا، شاركت بها هيئة التفاوض السورية مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، وقد قال رئيس وفد الحكومة السورية إلى محادثات فيينا، بشار الجعفري، في تصريح، الجمعة، إن " الهدف من سوتشي هو حوار وطني سوري سوري دون تدخل خارجي حيث سيحضر الموءتمر نحو 1600 مشارك يعكسون مختلف مكونات الشعب السوري،" وفقاً لما نقلته على لسانه وكالة الأنباء السورية "سانا".

"أطباء بلا حدود": أزمة نازحي سوريا الآن هي من الأسوأ منذ بدء الأزمة