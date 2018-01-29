سياسي يعتبر السيسي "لا يقارن بسواه" يعتزم منافسته.. والبرادعي يعلق

القاهرة، مصر (CNN) -- تستعد الساحة السياسية المصرية لتطور جديد الاثنين، في اليوم الأخير لاستقبال طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، إذ من المتوقع أن يتقدم موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، وسط ترقب وردود فعل كان أبرزها للسياسي ونائب الرئيس الأسبق، محمد البرادعي.

ونقلت "بوابة الأهرام" المصرية الرسمية عن أحمد نصار، أمين شباب حزب الغد، قوله إن موسى "سوف يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الإثنين" بالتزامن مع حلول اليوم الأخير لتقديم أوراق الترشح.

الإعلان كانت قد سبقته تغريدة للنائب المقرب من السلطة، مصطفى بكري، قال فيها إن السيسي "لن يكون مرشحا وحيدا في الانتخابات الرئاسية القادمة، غدا سيكون هناك مرشح حزبي مفاجأة، سوف يتقدم بأوراقه وتزكياته كاملة كمرشح منافس للسيسي."

أطيب التمنيات للمهندس موسىي مصطفى موسى فى معركة الانتخابات الرئاسية القادمة. والله الموفق والمستعان — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) ٢٨ يناير، ٢٠١٨

من جانبه، غرد البرادعي بموقف قد يحتمل تفسيرات متعددة، إذ اكتفى بالقول: "أطيب التمنيات للمهندس موسى مصطفى موسى في معركة الانتخابات الرئاسية القادمة. والله الموفق والمستعان."

أطيب التمنيات للمهندس موسىي مصطفى موسى فى معركة الانتخابات الرئاسية القادمة. والله الموفق والمستعان — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) ٢٨ يناير، ٢٠١٨

موسى ليس غريبا عن الأجواء المؤيدة للسيسي، إذ سبق له قبل شهر إعلان وقوف حزبه إلى جانب السيسي وتأييده في الترشح لفترة أخرى، وقد تحدث في مقابلة مع "بوابة الأهرام" في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي عن دوره في إطلاق حملة تحمل اسم "مؤيدون" هدفها "تأييد الاستقرار وعرض ما يقوم به السيسي على الشباب" على حد قوله.

كما أضاف أن فترة ولاية السيسي الماضية شهدت "انجازات كثيرة وعلى الرئيس أن يكملها." وتابع موسى بالقول إن الله "أرسل السيسي بملكات معينة ولا يمكن مقارنته بغيره" وفق تعبيره.