مصر: حزب داعم لعنان يزعم تعرض أسرته لـ"التنكيل"

القاهرة، مصر (CNN) -- انتقد حزب "مصر العروبة الديمقراطي"، الداعم للفريق سامي عنان، ما قال إنه "تنكيل" تتعرض له أسرة الفريق الذي أوقفته السلطات المصرية بتهمة ارتكاب مخالفات أعقبت إعلانه نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، في موقف من الحزب يأتي بعد إحالة نجل عنان للتحقيق في مكان عمله.

ووصف الحزب، الذي كان قد تولى منذ فترة جمع التوكيلات لصالح عنان قبل توقيفه، ما يحصل لأسرة الفريق بـ"المهازل" وتوجه في بيان عبر صفحته على موقع فيسبوك إلى وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش بتأكيد "استنكاره لما تتعرض له أسرة الفريق سامي عنان بقصد التنكيل بهم."

وتابع البيان بالقول إن من وصفها بـ"قيادات ورموز القوات المسلحة" تتعرض لـ"الإهانة" مضيفا: "البطل الصامد الفريق سامي عنان ما أراد تحقيق مصالح شخصية لذاته، فقط أراد الخير لمصر وشعبها و جيشها العظيم الذى يقدره الجميع ، لقد أراد أن يحفظ للجيش وقياداته هيبتهم.. برجاء أوقفوا هذه المهازل."

ويأتي موقف الحزب بعد أيام على قرار الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، وهي إحدى المؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية، إيقاف سمير سامي عنان، نجل الفريق سامي عنان، وإحالته إلى التحقيق لقيامه بنشر بعض ‏الآراء والتعليقات على موقع صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وإحالته إلى لجنة المساءلة وهي أعلى ‏سلطة مساءلة وجزاء في الأكاديمية.

وفي وقت لاحق، علق معتز خميس، المدير الإعلامي بالأكاديمية البحرية، على قرار إيقاف سمير عنان. وقال في مداخلة مع قناة "صدى البلد" إن عقوبة المنسوب لنجل الفريق عنان يصل للفصل، مشيرا إلى وجود "العديد من المخالفات سيتم التحقيق فيها معه" وفق تعبيره.