أمريكا: نتابع قضية توقيف هشام جنينة وأثرنا مع مصر حرية الانتخابات

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت هيثر نورت، الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تتابع قضية توقيف الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، المستشار هشام جنينة، المقرب من الفريق سامي عنان، مشيرة إلى أن واشنطن أثارت مع القاهرة قضية العلاقات التي تربطها بكوريا الشمالية.

الموقف الأمريكي جاء خلال المؤتمر الصحفي الدوري لنورت التي كانت ترد على سؤال حول رأي الوزارة بتوقيف جنينة وبالانتقادات الموجهة لوزير الخارجية، ريكس تيلرسون، بسبب عدم تشديده على ملفات حماية حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات خلال لقاءاته بالمسؤولين المصريين.

وردت نورت بالقول: "الوزير تيلرسون خلال لقاءاته بنظيره المصري وبالرئيس عبدالفتاح السيسي تطرق إلى ملف حقوق الإنسان وقضايا الاعتقالات وشدد على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة يمكن فيها للجميع المشاركة بالطريقة التي يرغبون بها."

وتابعت المتحدثة الأمريكية بالقول: "نائب الرئيس بنس كان في مصر أيضا، وتحدث عن قانون الجمعيات الأهلية الذي نشعر نحوه بقلق شديد، كما نشعر بالقلق حيال الأعمال الإرهابية التي جرت واستهدفت المساجد والكنائس ودور العبادة الأخرى في مصر، وهي من الأمور التي نراقبها عن كثب."

وحول قضية جنينة تحديدا، الذي كانت السلطات المصرية قد أوقفته بعد حديثه عن امتلاك عنان لوثائق قد تشكل مفاجأة سياسية كبيرة قالت: "نتابع قضية توقيف جنينة ونحن على علم بها. نحن ندعم عملية انتخابية شفافة وذات مصداقية في مصر، ولهذا تحدث الوزير تيلرسون عن أهمية ضمان الوصول الكامل والحر إلى صناديق الاقتراع كي يتمكن الناس من التصويت."

وحول ما إذا كان وزير الخارجية الأمريكي قد أخذ تعهدا من الجانب المصري بمراجعة العلاقات بين القاهرة وبيونغ يانغ ردت نورت بالقول: "ليس لدي معلومات محددة حول ما بحثه تيلرسون في القاهرة حول كوريا الشمالية ولكنني أعرف أن القضية أثيرت كما أثرناها مع دول أخرى حول العالم" وفق تعبيره.