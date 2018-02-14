المقداد: واشنطن غير مرتاحة للانجازات التي يحققها الجيش العربي السوري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الأربعاء، إن واشنطن "غير مرتاحة للانجازات التي يحققها الجيش العربي السوري ولذلك تنشر أخبارا مضللة تدعى فيها أن القوات السورية تستخدم الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية وفي إدلب ومناطق أخرى،" وفقاً لما نقلته وكالة "سانا" على لسانه.

ونفى المقداد امتلاك "الحكومة السورية "لأي أسلحة دمار شامل بما في ذلك الأسلحة الكيماوية"، مضيفاً قوله: "تخلصنا من البرنامج بشكل كامل وسلمناه لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ونعتبر أن استخدام الأسلحة الكيميائية في أي ظرف وأي زمان وأي مكان أمر لا أخلاقي وغير مقبول."

ودعا المقداد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحقيق في "أفعال الولايات المتحدة الأمريكية التي تهدد الوحدة الترابية لسوريا واستقلالها السياسي والتي تهدف إلى النيل من سيادة بلد عضو في الأمم المتحدة وعمليا تصفية الشعب السوري، وهذا يتناقض مباشرة مع الأهداف والمهام الأساسية للمنظمة الدولية،" وفقاً لخطاب ألقاه المقداد في مقر الوزارة.

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وأنكر المقداد وجود "أي أدلة" على استخدام سوريا للأسلحة الكيماوية، وأن كافة الاتهامات مبنية على "ادعاءات باطلة ومزيفة قدمتها ما تسمى منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) التي ظهرت على حقيقتها من خلال نشر أخبار ومقاطع فيديو ثبت أنها مزورة."

وذكرت المقداد بأن "الإرهابيين في إدلب" استخدموا الأسلحة الكيماوية "مرتين ضد القوات السورية المتقدّمة"، وخلال الفترة ما بين 15 يناير/كانون ثاني 2018 و17 يناير/كانون ثاني 2018، قائلاً: "تعرض جنودنا لهجوم بغاز الكلور بالقرب من بلدة حوين جنوب ادلب وبلدة سنجار ما أدى إلى احتياج جنودنا للعلاج الطبي،" وفقاً لما نقلته الوكالة الرسمية.

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ووصف المقداد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنها "غير فاعلة"، مضيفاً قوله إن "عدم قيامها بعملها وعدم وجود رغبة لدى الدول الغربية اتخاذ اجراءات عملية رداً على استخدام الإرهابيين السلاح الكيميائى يثير تساؤلات جدية بخصوص وجود تأثير مباشر على نشاطات المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة."

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وردّاً على تعليقات وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الأربعاء، حول إخراج القوات غير القانونية من سوريا والموجودة بحجة القتال ضد الإرهابيين، قال المقداد: " كما دافعنا عن سوريا وأسقطنا الطائرة الإسرائيلية سنسقط أي طائرة تعتدي على سوريا."

وأضاف: "الاجواء السورية ليست متاحة للمعتدين والغزاة وسوريا قادرة على القضاء على الارهابيين عندما يتوقف الغرب عن دعمهم،" واصفاً الحملة التي تقوم بها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية حاليا ومنها فرنسا ضد سوريا بـ "الحملة الهستيرية المحمومة."

وأتى تصريح المقداد بعد تعليقات تيلرسون لإخراج القوات المدعومة من إيران من الأراضي السورية، بالأخص بعد إعلان إسرائيل، السبت، عن إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار اخترقت الأجواء الإسرائيلية وشن غارات على "مواقع إيرانية" في سوريا، بينما أسقطت قوات النظام السوري مقاتلة إسرائيلية طراز "F16" بصاروخ تعتقد السلطات الإسرائيلية أنه روسي الصنع.