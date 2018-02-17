سوريا.. ستة مصابين بعد هجوم كيماوي مزعوم لتركيا بعفرين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تلقى ستة مدنيين عناية طبية بعد هجوم مزعوم بسلاح كيماوي من قبل القوات التركية على قرية المزينة في ناحية شيخ الحديد بمنطقة عفرين السورية، الجمعة، وفقاً لما ذكرته وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا".

وقال مدير مستشفى عفرين، الدكتور جوان محمد لـ CNN، الجمعة، إنهم تلقوا ستة مرضى عانوا من عوارض تأتي عادة من التعرض للكيماويات، وقال محمد عبر مكالمة هاتفية مع CNN، إن مريضين في حالة حرجة والأربعة الآخرون بوضع مستقر.

إيران: على تركيا وقف عملياتها واحترام سيادة سوريا

واضاف قائلاً: "لم نصل للتأكد تماماً بأنه كان الكلورين، لكنها مادة كيماوية ما،" وذكر محمد بأن العوارض المشتركة بين المرضى الستة تمثلت باحتراق العيون والاختناق والطفح الجلدي، وأنها عوارض تواكب التعرض لمواد كيماورية كالكلورين، لكنه نبّه أيضاً "بعدم وجود تأكيد نهائي لغاية الآن بأنه الكلورين."

وقد اتت عملية "غصن الزيتون" العسكرية لتركيا في منطقة عفرين، بعد إعلان أمريكي بمنتصف يناير/كانون ثاني بتشكيل قوة كردية حدودية تحوي 30 ألفاً في شمال شرقي سوريا.

تركيا تحذر القوات الأمريكية في منبج السورية: إذا ارتدوا زي الإرهابيين لن نفرق بينهم