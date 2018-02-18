انفوجرافيك: ثروة قاع البحر المتوسط تشعل مياهه.. مصر إسرائيل لبنان تركيا قبرص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مياه منطقة شرق البحر المتوسط تبدو ساخنة هذه الأيام رغم برودة الطقس، والسبب هو الصراع الدائر بين الدول المطلة عليها حول ثروات النفط والغاز المتوقعة تحتها.

فمن جهة يتبادل لبنان الرسائل المتوترة مع إسرائيل حول حقوق التنقيب في منطقة فيها خلاف حدودي بينهما، في حين تحركت البحرية التركية لتعكس اعتراض أنقرة على تنقيب قبرص عن الغاز، إلى جانب رفضها لاتفاق ترسيم الحدود الموقع بين قبرص ومصر التي لوحت من جانبها بالدفاع عن حقوقها.