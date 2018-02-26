الحكومة العراقية تمدد حظر الرحلات الدولية من مطارين بكردستان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مصادر في مطار إربيل الدولي، الإثنين، قرار الحكومة العراقية بتمديد حظر الرحلات الجوية الدولية من مطاري أربيل والسليمانية في إقليم كردستان لثلاثة أشهر، وفقاً لما ذكر على موقع "رووداو" التابع للرئيس السابق للإقليم، مسعود برزاني.

وذكر الموقع بأن قرار تعليق الرحلات الجوية سيمتد حتى نهاية مايو/أيار لعام 2018، وفي حديث مع موقع "رووداو" وصف سعد الحديثي، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قرار تمديد الحظر بانه "إجراءات روتينية وليست حاكمة،" مضيفاً بأن إنهاء قرار الحظر كان "مرهوناً بالتزام الإقليم بإخضاع المطارين لإشراف وإدارة الحكومة الاتحادية، بالتالي هذه السقوف الزمنية إجراءات روتينية ليست حاكمة، وتنتهي بمجرد حسم الملف".

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ونفى المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات في حكومة إقليم كوردستان أن يؤدي حظر الطيران الدولي في مطاري أربيل والسليمانية إلى رفع الصفة الدولية عن المطارين، وقال "إن منح صفة الدولية لأي مطار يعتمد مجموعة معايير تحددها منظمة الطيران العالمية، وليس توقف الطيران الدولي في مطار ما لمدة معينة،" وفقاً لما نقله موقع "رووداو" على لسانه.

لكن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية قررت الإثنين، اعتبرت قرار التنفيذ "عقوبة جماعية لشعب كردستنا،" وفقاً لما نقله موقع قناة "السومرية" على لسان رئيس الكتلة عرفات كرم.

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وأضاف كرم بأن "هذه القرارات تدفع شعب كردستان إلى القناعة بأنه كان محقا في إجراء الاستفتاء،" في دلالة إلى الاستفتاء بالإقليم حول المطالبة بالاستقلال عن العراق، ووصف كرم ما يحصل بـ "اللعبة الخطيرة،" داعياً حكومة كردستان إلى "مقاطعة شاملة للانتخابات والانسحاب من العملية السياسية العراقية فورا،" وفقاً لما نقله موقع قناة "السومرية".