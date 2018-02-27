مصدر أممي لـ CNN: كوريا الشمالية أرسلت مستلزمات إلى سوريا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي، بشرط الإبقاء على هويته سراً، في حديث مع CNN، إن كوريا الشمالية أرسلت مستلزمات إلى سوريا والتي من المحتمل بأنها استخدمت في إنتاج أسلحة كيماوية، وفقاً لجهود من محققي الأمم المتحدة.

وقال الدبلوماسي، مقتبساً من تقرير بتحقيق لجنة سرية من الخبراء حول كوريا الشمالية، إن البلاط المقاوم للأحماض الكيماوية والصمامات وأدوات قياس درجة الحرارة شهدت في المعامل الكيماوية.

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وقد نقلت CNN سابقاً تقارير مشابهة لهذا.

وقال الدبلوماسي إن التقرير سيصدر رسمياً في 16 مارس/آذار المقبل.

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