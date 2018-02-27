تركيا: قرار التشيك بإطلاق سراح صالح مسلم "دعم للإرهاب"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال نائب رئيس الوزراء التركي، بكير بوزداغ، إن الحكم الذي أصدرته محكمة تشيكية لإطلاق سراح القيادي الكردي السوري، صالح مسلم، هو "قرار لدعم الإرهاب،" وفقاً لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية الرسمية، الثلاثاء.

وقد أطلق سراح مسلم، الثلاثاء، وفقاً لما ذكره المحامي المسؤول عن قضيته، ميسولاف كروتينا في حديث مع CNN.

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واعتقل مسلم في العاصم التشيكية، براغ، بطلب من الحكومة التركية، الأحد، وفقاً لما ذكرته وكالة "الأناضول".

ويعتبر مسلم قائداً سابقاً بالحزب الكردي السياسي في سوريا والذي يطلق عليه اسم " حزب الاتحاد الديمقراطي" أو "PYD" اختصاراً، والذي تراه أنقرة جزءاً من حزب العمال الكردستاني" أو "PKK"، وهي مجموعة وصفتها كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بـ "الإرهابية"، وقد اعتبرت الذراع المسلّحة من "PYD" جزءاً أساسياً في القتال ضد تنظيم "داعش" داخل سوريا.

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وذكرت وكالة "الأناضول" إن وزارة الداخلية التركية عرضت ما يقارب مليون دولار للقبض على مسلم، الذي يرد أيضاً ضمن قائمة أبرز الإرهابيين المطلوبين في الدولة.