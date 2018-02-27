الأمم المتحدة: 22 مليون شخص يحتاجون المساعدة في اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شّدد كل من المبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ومدير تنسيق الاستجابة الإنسانية لدى الأمم المتحدة، جون غينغ، على أهمية توفير المساعدات للشعب اليمني، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، الثلاثاء.

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والقى ولد الشيخ باللوم في عدم التوصل لحل للأزمة اليمنية على الميليشات الحوقية المدعومة من إيران، وأن الحوثيين "غير مستعدين للحل السياسي ولا تهمهم مصالح الشعب اليمني،" مشيراً إلى أنه تم توفير "مقترح كامل وشامل" للتوصل لحل، "لكنهم رفضوا التوقيع عليه في الدقائق الأخيرة".

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ومن جهته ذكر غينغ بأن "أكثر من 22 مليون شخص يحتاجون المساعدة أو الحماية في اليمن،" مضيفاً بأن خطة الاستجابة الإنسانية تمول بالثلث فقط، وشدّد على ضرورة فتح المعابر البحرية والجوية لتمكن المساعدات الأممية من الوصول إلى الشعب اليمني.