أردوغان يعلن "السيطرة الكاملة" على مركز مدينة عفرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، عن "السيطرة الكاملة" على مركز مدينة عفرين السورية.

وأشار أردوغان إلى أن "رموز الأمن والسكينة ترفرف في مركز مدينة عفرين بدل أعلام الإرهاب،" مضيفاً: "في عفرين الآن، ترفرف الأعلام التركية وأعلام الجيش السوري الحر،" وفق ما قاله في خطاب بمناسبة ذكرى مرور 103 أعوام على معركة "جناق قلعة"

وقال أردوغان: "لم نقدم على أي خطوة (في عفرين) من شأنها أن تلحق أقل أذى بالمدنيين، لأننا لم نتجه إلى هناك للاحتلال، وإنما للقضاء على المجموعات الإرهابية فحسب."

تركيا تؤكد استمرار عملية عفرين رغم هدنة مجلس الأمن.. وأردوغان: الأسد "قاتل"

ونشرت وكالة "الأناضول" مقطع فيديو أظهر ما بدا كجندي تركي وهو يضع علماً تركياً فوق سطح أحد المباني، عبر حسابها بتويتر أرفق بتغريدة ورد فيها: "أردوغان يعلن السيطرة الكاملة لقوات "غصن الزيتون" على مركز مدينة عفرين":

وأضاف الرئيس التركي قوله: "نحن شعب واحد بعلم واحد ووطن واحد ودولة واحدة، واحد وثمانون مليوناً.. أمة واحدة، ولا نعترف بأي علم غير علمنا هذا،" مضيفاً: "لون علمنا هو لون دم شهدائنا، والوطن ليس وطناً إلا إذا عجن ترابه بدماء الشهداء.. لن ينقسم الوطن، وإذا هرب الإرهابيون إلى سوريا سنلاحقهم إلى هناك."

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية في عفرين باسم "غصن الزيتون"، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، ضد مسلحي "وحدات حماية الشعب الكردي" السورية (YPG)، المدعومة من الولايات المتحدة، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD)، اللذين تعتبرهما تركيا امتداداً لحزب العمال الكردستاني التركي (PKK)، وتصنفهم جميعا كـ"تنظيمات إرهابية"

وتحيي تركيا في 18 مارس/آذار من كل عام الذكرى السنوية لانتصار الدولة العثمانية في معركة "جناق قلعة" عام 1915، ضد قوات بريطانية وفرنسية ونيوزلندية وأسترالية، التي حاولت احتلال إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية آنذاك.

أردوغان: وصلنا للنهاية في عفرين وجنودنا ينهون اللعبة