متحدث باسم الحكومة التركية: لن نبقى في عفرين هدفنا هو تطهيرها من الإرهابيين وإرساء الأمن بها ومن ثم تسليمها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال متحدث باسم الحكومة التركية، الإثنين، إن القوات التركية لن تبقى بعفرين، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية.

وقال المتحدث: "هدفنا هو تطهيرها من الإرهابيين وإرساء الأمن بها ومن ثم تسليمها،" وفقاً لما نقلته الوكالة على لسانه.

يأتي هذا التصريح بعد يوم من إعلان تركيا "السيطرة الكاملة" على مركز مدينة عفرين السورية، عندما أعلن أردوغان بخطاب له، الأحد، عن أن "الأعلام التركية وأعلام الجيش السوري الحر ترفرف في عفرين."

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية في عفرين باسم "غصن الزيتون"، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، ضد مسلحي "وحدات حماية الشعب الكردي" السورية (YPG)، المدعومة من الولايات المتحدة، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD)، اللذين تعتبرهما تركيا امتداداً لحزب العمال الكردستاني التركي (PKK)، وتصنفهم جميعا كـ"تنظيمات إرهابية"

ونشر الجيش السوري الحر فيديو أظهر دخوله إلى المناطق السكنية بالمدينة، شاهد الفيديو:الجيش السوري الحر يدخل عفرين