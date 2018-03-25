نتنياهو عن رحلة الطائرة الهندية: نتيجة عملية طويلة يُفضل أن تظل في طي الكتمان حاليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن إطلاق شركة الطيران الهندية "إير إنديا" لرحلات مباشرة إلى إسرائيل، تعد "مناسبة تاريخية"، نتيجة عملية طويلة "في طي الكتمان ويفضل أن تظل كذلك حاليا".

ووصلت إلى إسرائيل، الخميس الماضي، أول طائرة ركاب تجارية تمر عبر أجواء المملكة العربية السعودية، وهي الرحلة رقم AI 139 التابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية التي أقلعت من مطار نيودلهي، بحسب المسار الذي ظهر على موقعي Flightradar24 وFlightware، اللذين يراقبان مسارات الرحلات الجوية حول العالم.

وقال نتنياهو، في اجتماع حكومته الأسبوعي، إن "دلالة ذلك واضحة للجميع، إذ تحمل هذه المناسبة بين طياتها مغزى سياحي واقتصادي وتكنولوجي وسياسي وغيره من الدلالات البالغة الأهمية". وأضاف: "سينمو الاقتصاد الإسرائيلي بطريقتين – إما من خلال المنتجات الجديدة أو الأسواق الجديدة".

وتابع بالقول: "ما قمنا به هنا يشكل انطلاقة إلى أسواق جديدة عملاقة فيعدّ بمثابة تغيير كبير للغاية. وآمل بأن يكون هدفنا المنشود أن تشمل الرحلات الجوية المقبلة كذلك إطلاق الرحلات المباشرة من تل أبيب إلى مومباي في غضون خمس ساعات، أي بفترة تقل عن الفترة التي يستغرقها السفر من تل أبيب إلى لندن. فبالتالي يدور الكلام هنا عن حدث له دلالة عظيمة"، وفقا لما جاء عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

ووجه نتنياهو الشكر إلى من ساعد في تحقيق ذلك، قائلا: "دعوني أتوجه بالشكر في المقام الأول للأشخاص الذين يرافقونني منذ بضع سنوات في هذا العمل وعلى رأسهم يتسحاق مولخو وبعده ياريف ليفين وإيلي غرونير وطبعاً إسرائيل كاتس وسلطة الطيران المدني".

وأضاف: "إنها أشياء تكوّنت ونضجت بمرور الوقت بحيث أنها تخلق إمكانيات هائلة أمام دولة إسرائيل. أعتقد بأن دلالاتها طويلة المدى ستتضح لاحقاً، إلا أنه في المرحلة الحالية لا أجد ضرورة للإسهاب في الكلام عن ذلك ما عدا الذي ذكرته للتو، بغية فتح المجال لحدوث تلك التطورات".

وتابع بالقول: "كما أود أن أشكر مئير بن شابات على المساعدة التي قدمها لشركة إير إنديا، وذلك أسوة بالشخص الذي شغل منصبه قبله فأنتما تستحقان ذلك. إنها عبارة عن عملية طويلة، يتم معظمها في طي الكتمان بحيث من المفضل أنها ستبقى على هذا النحو حالياً، ولكنني أشكرك يا مئير على هذا العمل الهام الذي أنجزته".

وكان المتحدث باسم الخطوط الجوية الهندية أعلن في مطلع مارس/ آذار الجاري أن الشركة حصلت على إذن بالتحليق بأجواء المملكة العربية السعودية من نيودلهي إلى تل أبيب بداية من 22 مارس/ آذار. وقالت الشركة إنها ستقوم بتسيير 3 رحلات أسبوعيا من نيودلهي إلى تل أبيب، مؤكدة أن هذه الخطوة ستعزز السياحة والتجارة بين البلدين.

وكانت هيئة الطيران المدني السعودي نفت، في 7 فبراير/ شباط الماضي، أن تكون المملكة العربية السعودية قد سمحت بمرور أي رحلات طيران عبر أجوائها بين الهند وإسرائيل، وفقا لما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية. وتفرض السعودية تفرض حظرا على مرور جميع الطائرات المغادرة من إسرائيل أو المتجهة إليها عبر أجوائها، وكانت الرحلة المباشرة لطائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المملكة إلى إسرائيل، في مايو/ أيار عام 2017، استثنائية في ظل هذا الحظر.