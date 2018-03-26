انفوجرافيك.. المواقع السعودية التي استهدفتها صواريخ الحوثيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استهدفت سبعة صواريخ حوثية أربعة مواقع بالسعودية، خلال ساعات الصباح الأولى الإثنين.

واعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت سبعة صواريخ، استهدفت 3 منها الرياض، وأسفر سقوط الشظايا عن مقتل مقيم مصري وإصابة ثلاثة مصريين آخرين في العاصمة، وفقاً لما ذكرته قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن.

كما ذكرت قوات التحالف بأن صاروخاً اتجه نحو "خميس مشيط" وواحد باتجاه نجران واثنان باتجاه جازان.

شاهد اعتراض الصواريخ عبر الفيديو التالي: فيديوهات لاعتراض السعودية صواريخ بالستية من اليمن

وتلا اعتراض الصواريخ بعد خطاب ألقاه زعيم جماعة "انصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لبدء عملية "عاصفة الحزم" التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين وأنصارهم بعد انقلابهم على السلطة المعترف بها دوليا في اليمن.

هذا وقد ذكر العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، في مؤتمر صحفي في 12 فبراير/شباط الماضي، بان "الميليشيات الحوثية أطلقت 95 صاروخا باليستيا باتجاه المملكة،" منذ بدئها العمليات في اليمن.