عادل إمام يمازح موظفة بشأن وزنها أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية.. وهكذا ردّت عليه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مازح الفنان المصري عادل إمام موظفة في اللجنة الانتخابية خلال إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية، بسبب "وزنها الزائد"، حيث ردّت على تعليقه بمزحة أخرى.
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فقد وجّه "الزعيم" سؤالاً للموظفة التي كانت تتأكّد من أوراقه، قائلاً: "المكرونة بالبشمل والمحشي هم السبب" في إشارة الى وزنها الزائد، لتضحك الموظفة وترد عليه بعفوية: "لا السبب أنني أجلس لمشاهدة مسرحياتك"، وسط جو من المرح.
الانتخابات الرئاسية المصرية.. لا منافسة أو خيارات 2:35
وكانت عضو البرلمان المصري، داليا يوسف، قد قالت لـCNN إنها سعيدة لأن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي سيبقى لفترة رئاسية ثانية على الأرجح، في تصريح يأتي بأول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد والتي تمتد لثلاثة أيام.
يذكر أنه من المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن الفائز يوم الاثنين 2 أبريل/ نيسان المقبل، وفقا لصحيفة الأهرام الرسمية.
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