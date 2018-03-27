حمد بن جاسم عن إطلاق صواريخ الحوثي على السعودية: اعتداء على كل مجلس التعاون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطري السابق، عبر تغريدة بحسابه، الثلاثاء، إطلاق الصواريخ الحوثية على المملكة العربية السعودية بمثابة "اعتداء على كل مجلس التعاون."

وقال الشيخ حمد بن جاسم في تغريدته: "أسأل الله عز وجل ان تتوقف هذه الحرب التي لن تزيد العالم العربي والإسلامي إلا خساره فوق خسائرنا الكثيره."

وأتت التغريدة بعد إدانة قطر إطلاق جماعة الحوثي لصواريخ على أربعة مواقع في المملكة العربية السعودية، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، في خطوة استنكرتها العديد من الدول.

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