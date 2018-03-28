بالأرقام.. هذا الوضع الإنساني في اليمن خلال شهر واحد

دبي، الإمارات العربية (CNN)-- ذكرت منظمة "يونيسيف" التابعة للأمم المتحدة، توثيقها مقتل 53 طفلاً وتشوّه 92 آخرين خلال شهر واحد في 12 محافظة يمنية، وفقا لتقريرها لشهر فبراير/شباط حول الأوضاع الإنسانية في اليمن، والذي أعلن عنه الثلاثاء.

وذكرت المنظمة بأن أعداد الضحايا من الأطفال ارتفع بثلاثة أضعاف في محافظة الحديدة، مقارنة بالشهر السابق.

وذكر التقرير بان حالات الإصابة بمرض الخنّاق أو الدفتيريا واصل ارتفاعه بشهر فبراير/شباط بتسجيل 1216 حالة و73 وفاة مرتبطة بالمرض، وأن نسبة الوفاة بالإصابة بلغت كمعدل 5.9 في المائة.

وأشارت المنظمة بالتقرير إلى أن حالات علاج النقص الشديد بالتغذية ارتفعت من 77 في المائة إلى 85 في المائة، وان المنظمة ساهمت بتوفير مصادر للمياه الصالحة للشرب لحوالي مليون شخص.

وأضافت وجود مليون طفل بحالة تشرّد بالبلاد، وحاجة 8.4 مليون للمياه الصالحة للشرب مع تعرّض 11.3 مليون شخص لخطر المجاعة.

وذكرت المنظمة بأن مليوني طفل باتوا خارج المدرسة منذ تفاقم الصراع في البلاد عام 2015، وان ما مجموعه 4.3 طفلاً بحاجة للتعليم، شاهد الفيديو.