شاهد.. صور "غير رسمية" لولي العهد السعودي في "ستاربكس" بنيويورك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعيداً عن الرسميات، انتشرت صور جديدة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في أحد فروع سلسلة المقاهي الشهيرة "ستاربكس" بنيويورك، مع رجل الأعمال، مايكل بلومبيرغ، عمدة نيويورك السابق ومؤسس وكالة بلومبيرغ.

وقد نشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد، صوراً للقاء الذي جمع بن سلمان بمجموعة من الأشخاص، بينهم شقيقه خالد بن سلمان، سفير الرياض بواشنطن.

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يذكر أن ولي العهد السعودي كان قد بدأ زيارة إلى الولايات المتحدة في 20 مارس / آذار الجاري، التقى فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وعدداً من المسؤولين، حيث وقّع مجموعة من الاتفاقيات مع عدة مؤسسات وشركات أمريكية.